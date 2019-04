Ajax Amsterdam hat am Mittwoch in der Champions League Juventus Turin an den Rand an einer Niederlage gebracht. Die junge Truppe von Trainer Eric ten Haag hatte den Siegtreffer mehrmals auf dem Fuß. Einmal mehr verhinderte Cristiano Ronaldo mit seinem Treffer zum 1 zu 1 eine Niederlage. Die Ajax-Aktie verpasste dadurch den Sprung auf XXXXXX.. Während die Automobilindustrie unter dem Dieselskandal und den riesigen Investitionen in neue Antriebsformen ächzt und die Banken von den jungen wilden Fintechs herausgefordert werden, befinden sich Fußballvereine grundsätzlich in einer weitaus besseren Ausgangsposition. Gute Ausgangsposition Die Transfersummen gehen durch die Decke und die steigenden Fernsehgelder geben den Klubs immer mehr finanziellen Spielraum. Einzig und alleine entscheidend für die Auswahl der richtigen Aktie beziehungsweise des richtigen Vereins ist unter anderem das Management des Clubs. Neben Borussia Dortmund ist Ajax Amsterdam hervorragend aufgestellt. Der Club aus der Eredivise steckt seit Jahren viel Geld und Manpower in die Ausbildung junger Fußballtalente. Durch die entstandenen Extra-Einnahmen aus dem dem Champions-League-Gewinn 1995 wurde die Ajax-Talentschmiede "De Toekomst" ("Die Zukunft") ausgebaut. Das zahlt sich in dieser Saison aus. Nachdem die junge Mannschaft von Ajax Amsterdam Champions League-Seriensieger aus dem Wettbewerb geschossen hat, reichte es am Dienstag gegen Juve nur zu einem unentschieden. Noch ist nichts verloren. 12 Millionen Euro für den Einzug ins Halbfinale Schon gegen Real Madrid zeigte Ajax auswärts eine noch stärkere Performance als im Heimspiel. Für einen Einzug ins Halbfinale der Champions League würde Ajax 12 Millionen Euro in die Kassen bekommen. Dennoch: Donny van de Beeck, Kasper Dolberg oder Hakin Ziyech zeigten einmal mehr eine beeindruckende Leistung. Es wird nicht mehr viel Zeit vergehen, dann werden die nächsten europäischen Top-Clubs Angebote für die Talente aus der Ajax-Schule abgeben. Der Verein kann schon jetzt mit Ablösesummen in dreistelliger Millionenhöhe rechnen. Nach Frenkie de Jong wird bereits jetzt Matthijs de Ligt von den europäischen Top-Clubs gejagt. Laut Transfermarkt.de hat de Ligt einen Marktwert von 65 Millionen Euro. Vor einem Jahr lehnte Ajax ein Angebot für Kasper Dollberg von AS Monaco ab. 50 Millionen Euro wollte Monaco für den Angreifer auf den Tisch legen. Der gesamte Kader, der in der Bilanz nur mit 89 Millionen Euro angesetzt ist, kommt laut Transfermarkt.de auf einen Wert von 369 Millionen Euro. Zum Vergleich: Der Börsenwert des Konzerns, der frei von Nettoschulden ist, beträgt "nur" 300 Millionen Euro. Sportliche Depotbeimischung Die Talentschmiede Ajax Amsterdam ist im Vergleich zu Borussia Dortmund die etwas spekulativere Wahl. Upside-Potenzial hat die Aktie durch weitere Erfolge in der Champions League und durch mögliche Transfers. Kursziel 22,50. Euro. Spekulative Depotbeimischung!

