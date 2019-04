Für Fast-Ethernet 10/100Mbit/s werden Verkabelungen mit zwei Adernpaaren und für Gigabit-Ethernet vier Adernpaare benötigt. Mit Single Pair Ethernet drängt nun eine Technologie in den Markt, die diese TCP/IP-basierten Datenströme auch über nur ein Adernpaar übertragen kann.

Diese aus der Automobilindustrie getriebene Technik gewinnt zunehmend auch im industriellen Umfeld an Bedeutung und wird dort gezielt weiterentwickelt. Aufgrund ihrer Einfachheit und der damit verbundenen Reduzierung von Gewicht, Platzbedarf und Installationsaufwand wird dieser Technik eine große Zukunft in der Industrie, in der Automatisierungstechnik und unter anderem in der Bahnbranche, vorausgesagt ...

