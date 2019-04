Politische Konflikte und die schwächelnde Weltkonjunktur sorgen für finanzpolitische Krisenstimmung. Die IWF-Chefin appelliert an Politiker weltweit.

In einer Zeit weltweit schwächelnder Konjunktur hat der Internationale Währungsfonds (IWF) Angst vor Störfeuer aus der Politik. "Wir müssen vermeiden, uns selbst Wunden zuzufügen", sagte IWF-Chefin Christine Lagarde am Donnerstag in Washington. Sie rief den politisch Verantwortlichen zu: "Verursacht keine Schäden. Tut das Richtige."

Der Appell war zu einem guten Teil an das fast in Rufweite befindliche Weiße Haus gerichtet, wo US-Präsident Donald Trump mit seiner "America First"-Politik Turbulenzen für den Welthandel ausgelöst hat. "Der Schlüssel ist, die falsche Politik zu vermeiden, und das betrifft insbesondere den Handel", betonte Lagarde zum Auftakt der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank. Zölle und andere Handelsschranken verursachten Schäden für die Weltwirtschaft.

Die weltweite Wirtschaftsleistung wird nach Einschätzung des IWF 2019 nur noch um 3,3 Prozent wachsen - nach 3,6 Prozent im vergangenen Jahr. Die Welt sei wirtschaftlich somit an einem "heiklen Punkt" angelangt. 70 Prozent der Weltwirtschaft seien gebremst.

Die für 2020 prognostizierte Erholung auf dann wieder 3,6 Prozent sei noch nicht gesichert - sie hängt vor allem an der Entwicklung in Schwellenländern wie der Türkei oder Argentinien. Für das südamerikanische Land, wo der IWF zuletzt mit 57 Milliarden US-Dollar Hilfe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...