Die Ballard Power-Aktie hat pünktlich zur Jahreswende den Turnaround geschafft und eine neue Aufwärtsbewegung gestartet. Diese führte den Kurs am 20. Februar bis auf 3,26 Euro nach oben. Der Stochastic Momentum Index (SMI) war zu diesem Zeitpunkt bereits in den überkauften Bereich eingedrungen und deutete damit auf eine mögliche Gegenbewegung hin. Diese setzte auch ein, nachdem der SMI die Signallinie unterschritten hatte. Die Korrektur führte den Wert am 8. Februar bis auf 2,60 Euro zurück. ... (Alexander Hirschler)

