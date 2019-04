Uber geht einen Schritt weiter in Richtung IPO: Der Fahrdienstleister reicht offiziell seine Pläne an der Wall Street ein. Einige Fragen bleiben aber offen.

Ubers Börsengang wird heiß erwartet, nun hat das US-Unternehmen seine Pläne für das Debüt an der Wall Street veröffentlicht - und bleibt in einigen Punkten weiter vage. Wie aus dem am Donnerstag nach US-Börsenschluss veröffentlichten Wertpapierprospekt hervorgeht, will der Fahrdienstleister seine Aktien unter dem Tickerkürzel "UBER" an der New Yorker Börse notieren - auf den Ausgangspreis sowie einen genauen Termin für den Börsengang müssen die Anleger aber weiter warten.

Während Uber die angestrebte Bewertung nicht offenlegte, wurde bereits im Vorfeld bekannt, dass die Plattform eine Marktkapitalisierung zwischen 90 und 100 Milliarden anpeilt und zehn Milliarden Dollar einnehmen ...

