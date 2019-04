Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.UNH: UnitedHealth am 11.4. -4,31%, Volumen 195% normaler Tage , WBA: Walgreens Boots Alliance am 11.4. -1,96%, Volumen 119% normaler Tage , 6MK: Merck Co. am 11.4. -1,21%, Volumen 87% normaler Tage , HDI: Home Depot am 11.4. 1,03%, Volumen 54% normaler Tage , WMT: Wal-Mart am 11.4. 1,20%, Volumen 69% normaler Tage , BCO: Boeing am 11.4. 1,43%, Volumen 90% normaler Tage , Dow Jones: -0,05% Aktie Symbol SK Perf. Boeing BCO 370.160 1.43% Wal-Mart WMT 100.800 1.20% Home Depot HDI 201.480 1.03% ...

