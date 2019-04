Der Spezialchemiekonzern Covestro AG (ISIN: DE0006062144) will eine Dividende von 2,40 Euro je Aktie an die Aktionäre ausschütten. Über den Vorschlag stimmen die Anteilsinhaber auf der Hauptversammlung am Freitag in Bonn ab. Damit wird die Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr (2,20 Euro) um rund 9 Prozent erhöht. Beim derzeitigen Aktienkurs von 53,56 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,48 Prozent. ...

