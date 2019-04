Der Autozulieferer Hella behauptet sich in der Flaute der Branche und bestätigt die Prognose. Im dritten Geschäftsquartal steigert Hella den Umsatz um 4 Prozent. Der Markt ist zwar ruppiger geworden, trotzdem bleibt Hella auf Kurs. Die meisten anderen Autozulieferer leiden stärker unter der Schwäche der Industrie in Europa und China und mussten in den vergangenen Quartalen ihre Prognosen deutlich zusammenstreichen. Unter dem Strich ging der Gewinn zurück wegen deutlich höherer Steuern um 15. ...

