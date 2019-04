Mangels größerer Impulse zeichnet sich am deutschen Aktienmarkt am Freitag zunächst eine uneinheitliche Tendenz ab. Der Dax +0,25% hadert auch am letzten Handelstag der Woche noch mit der Hürde von 12.000 Punkten. Vor Xetra-Handelsstart wurde der Leitindex 0,1 Prozent niedriger taxiert bei 11.930 Zählern.Vor den Quartalszahlen zweier US-Großbanken zur Mittagszeit hierzulande halten Anleger das Pulver ...

Den vollständigen Artikel lesen ...