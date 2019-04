Der deutsche Leitindex geht mit einem leichten Minus in den letzten Handelstag der Woche. Die Anleger bleiben vor den Quartalszahlen der US-Banken vorsichtig.

Der Dax kommt auch am Freitag nicht kaum vom Fleck. Zum Handelsstart verlor der deutsche Leitindex 0,2 Prozent auf 11.912 Punkte. Am Donnerstag war er 0,3 Prozent fester bei 11.935 Zählern aus dem Handel gegangen.

Insgesamt fehle es den Märkten an Impulsen, konstatierten die Fachleute der Helaba: "Man darf gespannt sein, ob die in Kürze startende US-Quartalsberichtssaison in der Lage sein wird, diese zu liefern."

Schon seit einer Woche kämpft sich der Dax erfolgslos an der psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten ab. Zwar legte der Dax in der vergangenen Woche die Grundlage für ein positives Börsenjahr 2019, indem er ein neues Jahreshoch aufstellte und die 200-Tage-Linie überwand. Doch an der Schwelle von 12.000 Zählern kommt der Dax derzeit nicht vorbei.

Der Verhaltensökonom Joachim Goldberg liefert bei der Auswertung der Anlegerumfrage der Börse Frankfurt eine mögliche Antwort: Mittelfristig orientierte institutionelle Investoren könnten "mancherorts den Dax mit zwischenzeitlich mehr als 12.000 Zählern und einem neuen Jahreshoch für überbewertet gehalten haben". Ähnlich sehe es bei den den Privatanlegern aus.

Für Bewegung könnten am Freitag die Quartalszahlen der US-Banken JP Morgan und Wells Fargo sorgen. Aktuell befinden sich die US-Aktienmärkte auf einem Höhenflug, der Leitindex ...

