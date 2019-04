++ Frankreich widerwillig bei Idee, Handelsgespräche mit den USA aufzunehmen ++ DE30 versucht "Dip" von heute Morgen auszugleichen ++ Deutsche Bank-Aktionär will Aufsichtsratsvorsitzenden Achleitner verdrängen ++ Aktien aus China gingen den zweiten Tag in Folge zurück. Andererseits liefern der australische S&P/ASX 200 (AUS200) und der japanische Nikkei (JAP225) deutliche Gewinne. Inmitten dieser gemischten Performance war auch der Beginn der europäischen Sitzung durchwachsen. Im Westen des Kontinents dominierten die Bären, während die Aktien aus osteuropäischen Ländern anstiegen. Medien-, Lebensmittel- und Versorgungsunternehmen waren die einzigen, die sich in den ersten Handelsminuten über Wasser halten konnten. Der DE30 handelt seit Ende 2018 in einem aufwärts gerichteten Trendkanal. Allerdings konnte der deutsche Leitindex die 12.050 Punkte-Marke nicht überwinden und es kam zu einem Rücksetzer. Der Tiefpunkt wurde beim 23,6% Fibo-Retracement (11.870 Punkte) der Ende März begonnenen Aufwärtsbewegung erreicht. Sollte dieses Niveau unterschritten werden, könnte ein Rückgang in Richtung des 50% Fibo-Niveaus (11.670 Punkte) auf dem Spiel stehen. ...

