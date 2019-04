Frech und rücksichtslos hat sich Erich Sixt zu Deutschlands Mietwagenkönig hochgekämpft. Jetzt rücken seine Söhne Alexander und Konstantin in den Vordergrund - und greifen BMW, Daimler und Uber an.

Achtung, jetzt wird es schrill, laut und prollig. Denn Deutschlands größter Autovermieter hat zum Sixt Big Bang geladen. Es ist der 28. Februar, 1600 Menschen, überwiegend Mitarbeiter, sind in die Münchner Eventlocation Eisbachstudios im östlichen Münchner Stadtteil Daglfing gekommen. Es ist wie im Zirkus hier: Auf der Bühne in der Mitte des Raumes tänzeln die Ballerinas mit tiefem Ausschnitt auf und ab, ein paar Trommler machen mannhaften Lärm.

Plötzlich geht das Licht aus. Erich Sixt betritt die Manege. Die Mitarbeiter bekreischen ihn wie einen Popstar. "Grüß Gott zusammen!", der 74-Jährige hat, wie immer, kein Manuskript, er sagt, was ihm halt so einfällt. "Liebe Wettbewerber, es ist ein großer Tag für Sixt - ein schlechter Tag für euch." Er berichtet vom Umsatz, den seine Firma in den vergangenen zehn Jahren auf fast drei Milliarden Euro verdoppelt hat, auch davon, dass jeder zweite Deutsche die Farben Orange und Schwarz mit Sixt verbinde. Eine kleine Nummer hat er auch noch vorbereitet: Er reißt sich die orangefarbene Krawatte vom Hals und setzt sich ein Käppi auf - so locker geht es bei Sixt zu. Dann sagt er: "Alexander, ich glaub, du bist jetzt an der Reihe." Erich Sixt, der Zirkusdirektor, ist an diesem Abend nur das Vorprogramm.

Schon spurtet Alexander Sixt, der Löwenbändiger im Körper eines Strategievorstandes, auf die Bühne. Der 39-Jährige grölt "Servus!", greift sich theatralisch an die Brust, denn: "Wir haben eine Sensation gebaut." Um diese zu präsentieren, ruft er seinen drei Jahre jüngeren Bruder Konstantin, den Vertriebsvorstand, auf die Bühne, und die Zauberei beginnt: Die 270 000 Sixt-Mietautos werden mit Carsharing-Technik ausgerüstet, es entsteht nicht nur das größte Carsharing-Angebot, nein, die Technologie wird in eine ganz neue Sphäre geführt: Die Grenzen zwischen Vermietung und Teilen verschwinden. Kunden können die Autos für einige Minuten fahren - oder wochenlang. Sie können in einer Großstadt losfahren und das Auto an jeder Sixt-Station bundesweit abgeben. "Ist das nicht geil?", ruft Konstantin. Die drei Herren kommen zusammen, drücken auf einen Knopf, goldenes Konfetti regnet von der Decke. Die neue App ist jetzt online. Gleich gibt es Freibier.

Selten hat ein einzelnes Ereignis die Kultur eines ganzen Konzerns, die Denkweise eines der prägenden deutschen Unternehmen besser beschrieben als die Zirkusshow von Daglfing. Frech und rücksichtslos hat sich Firmenchef Erich Sixt in den vergangenen Jahrzehnten zu Deutschlands Mietwagen-König hochgekämpft. Erst überzog er die Republik mit Sixt-Stationen, danach den Rest der Welt. Nun ist der Punkt gekommen, an dem die Söhne seine Rolle als wichtigste Attraktion in der Familienshow übernehmen: Sie wollen es mit allen Mobilitätsanbietern der Welt aufnehmen. Vor allem Alexander, der Architekt der "Sixt-One"-Plattform, den viele als Nachfolger seines Vaters sehen. Als Konkurrenz hat er etwa den amerikanischen Fahrdienst Uber ausgemacht, dessen Bewertung bei über 100 Milliarden Euro liegt. Oder BMW und Daimler, die zusammen fast das 100-Fache des Sixt-Umsatzes erwirtschaften und sich gerade für die individuelle Mobilität verbündet haben.

Konkurrenten verspotten die Sixts zwar als "hyperaktiv". Und doch blicken sie auch neidisch ins Örtchen Pullach vor den Toren Münchens. Wegen der großen Flotte, wegen der Schnelligkeit, mit der Dinge umgesetzt werden. Und wegen der guten Geschäftszahlen, die diese Show abwirft.

Sixt, seit 1986 börsennotiert, ist nach wie vor ein Familienunternehmen. Da ist Erich, der Boss, der die Firma 1969 mit 200 Autos von seinem Vater übernahm und bis zum Börsengang mit seinem Privatvermögen haftete. Da ist seine Frau Regine, 76, die Außenministerin, die im Unternehmen für Kunden wie Reiseveranstalter oder Fluggesellschaften da ist und über ein großes Society-Netzwerk verfügt. Konstantin, der Vertriebsexperte, und Alexander, der Mann für die Strategie.

"Wie ein Mann" treten die Sixts, die 58 Prozent der Aktien halten, in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...