Der heimische Leiterplatten- und IC Substrate-Hersteller AT&S bekommt eine spezielle Anerkennung von Apple, nämlich aufgrund der Nutzung von sauberer Energie. Laut Apple-Aussendung habe sich die Anzahl der Zulieferer, die sich verpflichtet haben ihre Produktion zu 100 Prozent mit sauberer Energie zu betreiben auf 44 nahezu verdoppelt. Einer davon ist (von Apple namentlich genannt) AT&S. Aufgrund dieser Partnerschaft zwischen Apple und seinen Lieferanten werde Apple sein Ziel, nämlich 4 Gigawatt erneuerbare Energie bis 2020 in die Lieferkette einzubeziehen, übertreffen, betont Apple.AT&S ( Akt. Indikation: 16,14 /16,25, 1,04%) SW Umwelttechnik hebt die Dividende von 0,10 Euro in 2017 auf nunmehr 0,30 Euro je Aktie an. Das Jahr 2018 ist gut gelaufen ....

