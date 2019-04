Die Mieten und Immobilienpreise steigen seit Jahren immer weiter. Grund dafür sind vor allem die Großstädte - insgesamt nur wenige Regionen.

Der anhaltende Immobilienboom wird laut einer Studie von relativ wenigen Regionen stark befeuert. Die Preise für Wohnungen seien seit 2005 zwar in fast allen Städten und Landkreisen gestiegen, heißt es in einer Analyse des Verbands der Sparda-Banken. Doch in weniger als einem Viertel der Regionen hätten die Preise mehr zugelegt als im Bundesschnitt, wo das Plus bei 3,4 Prozent pro Jahr lag. "Die bereits teuren Regionen sind auch die dynamischsten", heißt es in dem Papier, das am Freitag in Frankfurt vorgestellt wurde.

Verantwortlich für den starken Preisanstieg seien vor allem Großstädte. In Berlin ...

