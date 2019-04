Auch in der aktuellen Woche wird die Tesla Aktie ganz schön hin und her gewirbelt. Der Kurs ist auf dem Weg nach unten und das liegt nicht nur an der negativen Meldung von der UBS. Die Gigafactory soll auf Eis liegen und damit vielleicht auch die großen Batteriepläne von Tesla? Vielleicht, auf jeden Fall trennen sich die Anleger von der Aktie und diese bewegt sich damit wieder auf das Jahrestief zu.

Das Jahrestief liegt bei etwa 255 USD!

Das Jahrestief scheint für den Analysten der UBS ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...