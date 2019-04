Auf dem Radar: FACCStieg am Donnerstag um 3,85 Prozent. Das Handelsvolumen lag bei 87% durchschnittlicher Tagesumsätze. Year-to-date liegt die Aktie bei 7,85 Prozent Plus. Mit 71,43 Prozent Sells jene Aktie unter den Top 10 der meistgehandelten österreichischen Titel in der 7-Tages-Sicht bei wikifolio.com mit dem grössten Verkäufer-Anteil.aktuelle Indikation: Akt. Indikation: 14,35 /14,48Veränderung zu letztem SK: 0,95% Auf dem Radar: PalfingerAm Donnerstag auf Schlusskursbasis mit Kurs 27,9 über den MA200 gegangen. Davor war die Aktie 255 Tage unter ihrem wichtigsten gleitenden Durchschnitt. Am Donnerstag auf neuem Jahreshoch geschlossen (27,9). Year-to-date ist die Aktie nun um 25,68 Prozent im Plus. aktuelle Indikation: Akt. Indikation: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...