Die Tochterfirma "renewable energy GmbH" hat einen großen Anteil an BayWas Betriebsgewinn erwirtschaftet. Für einen Millionenbetrag kann sie nun übernommen werden.

Deutschlands größter Agrarhandelskonzern BayWa sucht einen finanzstarken Partner für seine Erneuerbare-Energien-Tochter. Der Investor könnte für etwa eine halbe Milliarde Euro Anteile an der BayWa renewable energy GmbH übernehmen, teilte das Unternehmen am Freitag in München mit. Die BayWa AG werde aber in jedem Fall die Mehrheit behalten.

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...