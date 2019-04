Wer mit Bus und Bahn von einen Verkehrsverbund in den nächsten fährt, steht oft vor einem Ticket-Problem. Eine gemeinsame App soll das nun lösen.

Vom kommenden Jahr an können Nutzer mit der Nahverkehrs-App ihrer Heimatstadt auch Tickets für Busse und Bahnen in anderen Städten kaufen. Sechs Verkehrsverbünde beginnen 2020 mit der Kooperation, nach und nach sollen weitere Städte dazukommen. Lars Wagner vom Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) bestätigte am Freitag einen entsprechenden Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Den Anfang machten sechs Verbünde: die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen (Bogestra), die Dortmunder Stadtwerke ...

