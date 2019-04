"Schön, dass wir so positiv überraschen konnten" - im Börsenradio-Interview: Oliver Schumy, CEO der Immofinanz. Nach dem durch den "Russland-Effekt" belasteten, negativen Ergebnis im Geschäftsjahr 2017 fährt die Immofinanz 2018 einen Gewinn von 217,5 Mio. Euro ein. Der FFO liegt bei 85 Mio. Euro. Der offenbar doch etwas überraschte Markt reagierte mit einem Plus von mehr als 4 Prozent. Die Gründe für das gute Ergebnis sieht Oliver Schumy in der strengen Markenpolitik - drei Viertel des Portfolios werden unter drei Marken geführt, eine für Büro-, zwei für Retail-Objekte. Die Auslastung liegt bei 96 Prozent, ein Wert der, so Schumy, "auch international beachtlich ist." ...

