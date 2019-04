Ørsted ist einer der großen Betreiber von Offshore-Windparks in Europa. Der Konzern kritisiert die Kosten für die Netzanbindung von deutschen Parks.

Der dänische Energiekonzern Ørsted hat die Kosten für die Netzanbindung von Offshore-Windkraftwerken in Deutschland ins Visier genommen. Die deutsche Netzanbindung auf dem Meer sei zu teuer und ineffizient, heißt es in einer Mitteilung von Ørsted unter Berufung auf eine Auftragsstudie des Beratungsunternehmens DIW Econ.

Im direkten Vergleich mit dem britischen System, das einer anderen Regulierung unterliegt, sei die Netzanbindung in Deutschland mit 35 Euro je Megawattstunde mehr als doppelt so teuer. Das führe allein in ...

