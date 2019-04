Die ZVEH-Kalkulationshilfe für die Elektrohandwerke ist in der Elektrobranche seit Jahrzehnten bekannt. Sie hat unzähligen Betrieben das Kalkulieren deutlich vereinfacht. Jetzt gibt es mit dem so genannten »E-Konfigurator« ein ergänzendes Angebot: Diese Software erlaubt es Betrieben, in kurzer Zeit Bauprojekte zu konfigurieren und automatisch zu kalkulieren (Bild?1). Man kann direkt im Kundengespräch einen Endpreis nennen, der sämtliche Posten enthält, also nicht nur das Material, sondern auch die Arbeitszeiten.

Die Software arbeitet rein webbasiert, es ist also keine Installation erforderlich, und man hat immer Zugriff auf die aktuellen Produktdaten. Derzeit sind rund 50.000 Produkte von ca. 60 Herstellern hinterlegt, Tendenz steigend. Eingebunden sind nicht nur die technischen und kalkulatorischen Produktdaten, sondern auch entsprechende Abbildungen, so dass der Kunden z.?B. bei der Auswahl des Schalterprogramms auf einen Blick sieht, wofür er sich entschieden hat.

Mit Angebotsautomatik

Der E-Konfigurator ist ein herstellerübergreifender Kalkulations-Konfigurator, mit dem man beliebige Projekte schnell konfigurieren kann - Wohnungsbauprojekte oder gewerbliche und öffentliche Bauvorhaben. Dabei führt man Planung und Kalkulation in einem Schritt aus. Der Anwender wählt einfach Hersteller, Technologie, Ausstattung und Systeme aus, und im Raumbuch wird alles automatisch zusammengesetzt (Bild?2). Das Ergebnis lässt sich als Angebot ausgeben und im GAEB-Format exportieren.

Und dieses Angebot kann man direkt seinem Kunden geben, da es einen Komplettpreis darstellt - Komponenten und Systeme inklusive deren Installation und ggf. Programmierung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...