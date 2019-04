Lufthansa hatte gegen einen unfairen Wettbewerb am Flughafen Hahn geklagt. Allerdings reichen die Beeinträchtigungen der Airline nicht für eine Klage aus.

Die Lufthansa ist in ihrem juristischen Kampf gegen Beihilfen für den Hunsrück-Flughafen Hahn und gegen Verträge mit dem Billigflieger Ryanair vorerst gescheitert. Das erstinstanzliche EU-Gericht in Luxemburg wies am Freitag nach eigenen Angaben die Klage des Unternehmens als unzulässig ab, da diese ihre Befugnis dafür nicht nachgewiesen habe. Die Lufthansa, die im Gegensatz zu Ryanair nicht vom ...

