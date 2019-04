"Gerresheimer startet gut in das neue Geschäftsjahr", teilte das Unternehmen am Donnerstag mit und bezog sich damit auf die Veröffentlichung von Zahlen zum 1. Quartal 2019. Und das stimmt durchaus, wie der Blick auf die Zahlen zeigt! Denn Gerresheimer meldet einen Umsatzanstieg von 6,3% auf 308,5 Mio. Euro für Q1 2019. Doch was war beim Adjusted Ebitda los? Das explodierte ja regelrecht, von 52,6 Mio. Euro im 1. Quartal 2018 auf 145,9 Mio. Euro im 1. Quartal 2019! Dazu teilt Gerresheimer mit: ... (Peter Niedermeyer)

