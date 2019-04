Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.VER: Verbund am 12.4. -1,46%, Volumen 84% normaler Tage , SBO: SBO am 12.4. -0,83%, Volumen 60% normaler Tage , CAI: CA Immo am 12.4. -0,79%, Volumen 50% normaler Tage , BG: Bawag am 12.4. 2,56%, Volumen 121% normaler Tage , RBI: RBI am 12.4. 3,04%, Volumen 133% normaler Tage , EBS: Erste Group am 12.4. 3,31%, Volumen 129% normaler Tage , ATX: +1,40% Aktie Symbol SK Perf. Erste Group EBS 36.170 3.31% RBI RBI 22.710 3.04% Bawag BG 42.480 2.56% CA Immo CAI 31.550 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...