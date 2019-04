Wissen da einige mehr als andere? Am Freitag zeigte sich die QSC-Aktie fester und legte im Xetra-Handel signifikant zu. Dabei hatte es in den vorigen Tagen eher so ausgesehen, als ob wir hier ein bekanntes Muster sehen. Dieses läuft so ab: Es gibt Phantasie im Hinblick auf einen - für die Aktionäre günstigen - Verkauf der Telekommunikationstochter Plusnet GmbH. Der Kurs springt entsprechend nach oben, dann setzt Ernüchterung ein und der Kurs bröckelt wieder ab. Denn bisher sind auf die Worte ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...