Der ATX schloss in einem gemischten Börsenumfeld diese Woche 1,6% höher und markierte neue Jahreshöchststände. Die schwer gewichteten Banken, allen voran die Erste Group, schoben dabei den Index an. Der Brexit-Aufschub um ein halbes Jahr sorgte für Erleichterung an den Märkten. Die EZB-Entscheidung zu unveränderten Leitzinsen und steigende Risiken für eine Wachstumsverlangsamung bremsten jedoch die Stimmung. Stärkster Wert im ATX war diese Woche die SBO die ...

