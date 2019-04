Die öffentliche Hand holt sich Aufgaben zurück, die sie einst privaten Unternehmen übertrug. Viele Bürger wollen das. Aber lohnt sich die Verstaatlichung?

Knut Gräbedünkel hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Im Norden des thüringischen Ilm-Kreises stellt das Busunternehmen seiner Familie seit 20 Jahren den öffentlichen Nahverkehr. "Wir haben den ÖPNV hier federführend entwickelt", sagt Gräbedünkel. Immer wieder hätten sie neue Verkehrskonzepte erstellt, die Fahrgastzahlen erhöht. "Wir haben hier echt was bewegt." Und doch könnte es damit bald vorbei sein.

Ende Juni läuft der Vertrag der Gräbedünkels mit dem Landkreis aus. Auf eine neue Ausschreibung der Buslinien hätte sich die Familie gerne beworben. Das Problem: Es gab keine. Die Landrätin will, dass der Ilm-Kreis den Nahverkehr künftig selbst betreibt. Sie hat der öffentlichen Hand das private Busunternehmen einverleibt, das zuletzt im Süden des Kreises fuhr. Und die bisher von Gräbedünkel betriebenen Linien direkt an die kreiseigene Firma vergeben. Dem Unternehmer blieb da nur der Gang vors Gericht.

Der Busstreit in Thüringen ist das traurige Lieblingsbeispiel des Bundesverbands Deutscher Omnibusunternehmer. Überall in Deutschland, klagt der Verband, sei zu beobachten, wie Kommunen private Busunternehmer verdrängten. Rekommunalisierung nennt man das, wenn Städte und Gemeinden lieber wieder selbst Busse fahren lassen, Strom und Gas liefern, den Müll abholen und das Abwasser reinigen - anstatt diese Aufgaben, zumindest teilweise, an private Unternehmen zu vergeben.

Es hat in der Geschichte der Bundesrepublik immer Pendelbewegungen zwischen Privatisierung und Kommunalisierung gegeben. Zurzeit schlägt das Pendel wieder stark in Richtung des Staates aus.

Folgen der Finanzkrise

Die Berliner Initiative zur Enteignung großer Immobilienkonzerne ist der jüngste Ausdruck einer Sehnsucht nach dem Staat, die liberale Kritiker gerne mit Sozialismusvergleichen abtun, hinter der aber zentrale Fragen unseres Gemeinwesens stehen: Ist der Staat der bessere Unternehmer? Und lässt sich das für die unterschiedlichen Aufgaben der Daseinsvorsorge gleichermaßen beurteilen?

Justus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...