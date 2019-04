Die industriepolitischen Vorstellungen von Wirtschaftsminister Altmaier gehen an den Bedürfnissen des Mittelstands vorbei. Der wünscht sich mehr Marktwirtschaft, niedrigere Steuern und rechtstaatliches Handeln.

Die Fahnen von Marktwirtschaft und Mittelstand werden in der Politik hierzulande allenfalls noch bei Sonntagsreden hochgehalten. In der Bundesregierung ist es dem Wirtschaftsminister vorbehalten, die Rahmenbedingungen auch und gerade für die mittleren und kleinen Unternehmen zu verbessern und angemessene Lösungen für neue Herausforderungen zu entwickeln. In diesem Sinne hat Peter Altmaier mit seiner "Nationalen Industriestrategie 2030" Zeichen setzen wollen. Inzwischen dürfte auch dem Minister dämmern, dass er zwar die richtigen Fragen gestellt, aber die falschen Antworten gegeben hat.

Reform: ein Schimpfwort?

Bei kritischer Betrachtung kommt man kaum an der Erkenntnis vorbei, dass die letzte maßgebliche Reforminitiative zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit unter der Überschrift Agenda 2010 von der Regierung Schröder durchgesetzt worden ist. Die Nachfolgeregierungen haben diesbezüglich keinerlei Ehrgeiz mehr gezeigt. Der Begriff Reform scheint für viele Protagonisten mittlerweile zum Schimpfwort geworden zu sein. Stattdessen werden vielfältige neue Sozialprogramme aufgelegt, die Unternehmen und kommende Generationen zusätzlich belasten. Hier spiegelt sich die in den letzten Jahren forcierte Verschiebung des parteipolitischen Kräfteparallelogramms nach links wider, die sich in einer entsprechenden Klientelpolitik der GroKo-Parteien niedergeschlagen hat.

Vor allem die SPD versucht, ihren Niedergang durch immer neue Wohltaten für ihre Wählergruppen zu stoppen. Verantwortungsbewusste Zukunftsgestaltung sieht anders aus. Vor diesem Hintergrund dürften sich die meisten mittelständischen Unternehmen ...

