Das Gespenst des Kapitalismus geht um in Deutschland - und alle Mächte haben sich zur heiligen Hetzjagd auf Immobilienhaie verbündet. Enteignet wird dabei vor allem der gesunde Menschenverstand.

6,71 Euro kalt. Darum also geht es. 6,71 Euro kalt - das ist der Betrag, um dessentwillen sie in Deutschland neuerdings gegen Wohnungsbesitzer zu Felde ziehen, das Grundgesetz in Stellung bringen, die Marktwirtschaft außer Kraft setzen wollen, sie mit der Klassenkampf-Formel "Keine Rendite mit der Miete" um die Häuser ziehen. Es ist kaum noch auszuhalten. 6,71 Euro. Nie war Symbopolitik billiger.

6,71 Euro kalt haben Mieter des Unternehmens Deutsche Wohnen 2018 in Berlin im Schnitt gezahlt - 66 Cent mehr als Mieter der sechs landeseigenen Unternehmen in Berlin, viele Euro weniger als Durchschnittsmieter in Köln, Frankfurt, Hamburg - und viele Euro weniger als hunderttausende Mieter oder Eigentümer in allen Städten der Republik durchschnittlich an Miete zahlen oder Rate abstottern.

Und trotzdem geht es ausgerechnet hier und jetzt wieder um: das Gespenst des Kapitalismus in Deutschland - und alle Mächte des neuen Deutschland haben sich zu einer heiligen Hetzjagd gegen dies Gespenst verbündet, die Linken und Grünen, Gregor Gysi und Robert Habeck, die bezahlbares Wohnen zur "sozialen Frage unserer Zeit" erklären (so übrigens auch Innenminister Horst Seehofer) - und mit dem Hammer der Verfassung philosophieren: Wohnen ist ein "Grundrecht", Eigentum verpflichtet - und wer nicht hören will, der wird enteignet!

Wer so redet, will keine Debatte. Sondern der bewirtschaftet mit rhetorischen Kurzschlüssen und willkürlichen Setzungen die Wählerstimmung im Land - und versündigt sich mit einem linken Sündenbock-Populismus am gesellschaftlichen Zusammenhalt. Der schaltet alle Einwände und Argumente ab und verunmöglicht eine Debatte, die die eigenen Lebenslügen und Widersprüchlichkeiten in den Blick nimmt. Mit Selbstblindheit sind sie übrigens alle geschlagen - ausdrücklich auch die Oberscheinheiligen aus dem liberalen, so genannten "bürgerlichen Lager", an deren Rotsockenreflexe ("Mottenkiste des DDR-Sozialismus…") und Dauerwerbeschändung von Ludwig Erhard, des "Vaters der Sozialen Marktwirtschaft", man sich beinahe schon gewöhnt hat.

Noch einmal in Kürze: Ein rot-roter Berliner Senat hat vor 15 Jahren für 405 Millionen Euro 65.000 Wohnungen (und gut 1,5 Milliarden Schulden) an Investoren verkauft, ...

