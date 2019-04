Die Aktie von Lyft hat in einer Woche fast 20 Prozent an Wert verloren. Die Leerverkäufer haben sich beim Uber-Konkurrenten in Stellung gebracht.

Beim Börsendebüt Ende März haben sich die Anleger noch um die Aktien des US-Fahrdienstvermittlers Lyft gerissen, doch alleine in der vergangenen Woche haben die Papiere fast 20 Prozent an Wert verloren. Während die Aktien des Uber-Konkurrenten an ihrem ersten Handelstag auf bis zu 87,24 US-Dollar nach oben geschnellt waren, lag der Schlusskurs am Freitag nur noch bei 59,90 Dollar.

Das wirkte sich auch auf die Marktkapitalisierung aus. Diese liegt aktuell nur nur noch bei knapp über 16 Milliarden Dollar, während es zum Börsendebüt noch rund 24 Milliarden waren.

Ein Grund für den Verfall der Aktie ist, dass sich Leerverkäufer in Stellung bringen. Fast zwei Drittel der handelbaren Aktien sind für die Wette auf fallende Kurse verwendet worden, wie aus Daten des Finanzdienstleisters 3S hervorgeht.

Das Short-Interesse belief sich am Freitag auf 944 ...

