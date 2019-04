Russlands Automarkt erholt sich langsam. Autobauer wie VW oder Opel sind interessiert. Einfach ist das Terrain aber wegen strenger staatlicher Auflagen nicht gerade. Außer es wurde clever verhandelt - wie bei Daimler.

Auch wenn Russlands Präsident seit knapp einem Jahr mit einer Luxuslimousine aus heimischer Produktion unterwegs ist - an seinen alten Dienst-Mercedes denkt Wladimir Putin mit einem Lächeln zurück. Die Autos dieser Marke hätten die höchste Qualität weltweit, erklärte Wladimir Putin vor wenigen Tagen, als er zur Eröffnung der ersten Mercedes-Fabrik in Esipowo vor den Toren Moskaus eine kurze Rede hielt. "Bei den russischen Verbrauchern wird Mercedes ganz sicher beliebt sein", fügte der Präsident hinzu. Er sei sich zudem sicher, dass das Unternehmen nicht davon enttäuscht werde, wie die Geschäfte in Russland laufen.

Dabei hatte sich Daimler so schwer getan mit der Entscheidung für ein Werk in Russland wie kaum ein anderer Hersteller. Über Jahre führten die Stuttgarter Verhandlungen mit der russischen Regierung, ehe sie sich auf den krisengeschüttelten Automarkt wagten. Und die letzten Monate scheinen ihnen Recht zu geben. Nach Angaben des Wirtschaftsverbandes "Association of European Businesses" legte der Automarkt im vergangenen Jahr um 12,8 Prozent zu. Der Gesamtumsatz der Branche erreichte nach Berechnungen der Beratungsgesellschaft PwC rund 33 Milliarden Euro.

Zumal die Stuttgarter nicht die einzigen sind, die derzeit wieder auf Russland setzen. Auch Opel hat kürzlich seine Rückkehr auf den russischen Markt angekündigt, nachdem der einstige Eigentümer General Motors auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise 2015 sein Werk bei Sankt-Petersburg konservieren ließ. Die chinesische Marke Haval hat ebenfalls kürzlich ein Werk in der Nähe von Tula, südlich der russischen Hauptstadt, fertiggestellt. Dort wollen die Chinesen pro Jahr etwa 150.000 für den russischen Markt fertigen.

Doch die guten Zahlen sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass der russische Automarkt heute nur noch ein Schatten seiner selbst ist. Noch vor gut zehn Jahren, als die ...

