China ruft zur Nichteinmischung in Venezuela auf. Für US-Außenminister Pompeo ist das scheinheilig, denn China würde Präsident Maduro finanzieren.

Mike Pompeo, Außenminister der USA, hat Chinas Haltung gegenüber Venezuela als Heuchelei kritisiert. China und andere riefen angesichts des Machtkampfes in Venezuela einerseits zur Nichteinmischung auf, unterstützten aber selbst die Regierung von Präsident Nicolás Maduro, sagte Pompeo am Freitag (Ortszeit) in Chile. "Chinas Finanzierung des Maduro-Regines hat dazu beigetragen, die Krise ...

