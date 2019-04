Den Kapitalismus bändigen, die Ungerechtigkeit mildern, das Klimaproblem entschärfen? Geht alles. Man darf dabei nur nicht einen menschheitsbeglückenden Masterplan verfolgen.

Seit 1989, als sich die Systemkonkurrenz zwischen Kapitalismus und Kommunismus erledigt hatte und das Ende der Geschichte erreicht schien, sind viele neue Kapitalismen ausgerufen worden: der Daten- und Digital-, der Plattform- und Silicon-Valley-Kapitalismus, der Überwachungskapitalismus und andere Kapitalismen mehr, was vor allem eines zeigt: dass sich jenseits dieser Wirtschaftsform noch immer niemand eine Alternative vorzustellen traut.

Warum auch? "Es war nicht alles schlecht im Kapitalismus", kündet ein Plakat in meinem Büro. Und ja, er hat ganz und gar erstaunliche zivilisatorische Leistungen hervorgebracht, von der frappierenden Steigerung der Lebenserwartung über die Reduktion der Armut bis hin zu den zivilisatorischen Gütern einer offenen Gesellschaft wie Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Lebenssicherheit.

Das Problem ist bekanntlich nur, wie gerade auch die neue Jugendbewegung um Greta Thunberg markiert, dass der Fortschritt im Kapitalismus durch ein sorgloses Verhältnis zu den natürlichen Voraussetzungen seines Stoffwechsels gekennzeichnet ist. Weil das etwa anhand von Klimawandel, globalen Migrationen, Insektensterben immer deutlicher wird, kann die Frage zur Zukunftsfähigkeit des Kapitalismus eigentlich nur lauten: Ist diese Wirtschaftsform so geschmeidig, dass sie ein befriedetes Verhältnis zur Natur entwickeln kann? Gibt es die Aussicht auf ökologisch aufgeklärten Kapitalismus - und wie sähe der bitte schön aus?

Um ein Zukunftsbild zu bekommen, muss man sich vom Wachstum-Innovation-Größe-Wettbewerb-4.0-Blabla freimachen. Und sich darauf besinnen, dass die liberale Demokratie der erfolgreichste Gesellschaftstyp der Geschichte ist, nicht nur in Sachen materielle Standards und Lebenssicherheit, sondern auch, was die individuellen und staatlichen Gestaltungsmöglichkeiten angeht. Handlungsspielräume liegen heute de facto in beispielloser Größenordnung vor. Aber vor lauter Angst-, Unsicherheits-, Komplexitätsrhetorik scheinen sie im Hysterienebel kaum sichtbar. Unsere Gegenwartsgesellschaft wäre aus der Sicht eines Menschen, der vor 100 Jahren lebte, eine grandiose, unwahrscheinliche Utopie gewesen.

Und doch gibt es sie. Warum also sollten wir nicht anders werden können? Ich denke dabei nicht an einen menschheitsbeglückenden Masterplan. Denn wenn es richtig ist, dass wir zivilisatorisch schon weit gekommen sind, wäre es doch naheliegend, an dem anzusetzen, was schon da ist - und das Bestehende nicht nur zu bewahren, sondern weiterzubauen, im Modus der konkreten Utopie.

Bleiben wir gleich bei der Wirtschaft, die ja grundsätzlich mehr ist als Markt und Wettbewerb. Wirtschaft ist das, was unseren Stoffwechsel organisiert, sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...