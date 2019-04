Digitaltechnik und künstliche Intelligenz könnten das Bahnfahren verändern, beispielsweise durch ein Aggressionserkennungssystem oder Software, die Ersatzteile ausfindig macht. Jedoch steht die Bahn noch am Anfang.

Krawallmacher, Betrunkene, frustrierte Fußballfans: Wer Bahn fährt, hat nicht immer angenehme Mitreisende. In Zügen in Berlin soll künftig Software Alarm schlagen, wenn Menschen im Waggon aneinandergeraten; mithilfe eines Aggressionserkennungssystems. Große Lautstärke, schnelle Bewegungen - deuten sie auf Angriffe hin, bekommt die Leitstelle Bescheid. Das System ist nur ein Beispiel dafür, wie Digitaltechnik und künstliche Intelligenz das Bahnfahren verändern.

Längst gibt es Sensoren, die helfen anzuzeigen, wo im Zug noch Plätze frei sind. Videoüberwachung erkennt in der Pariser U-Bahn, ob noch jemand auf seinem Platz sitzt, wenn der Zug ins Depot fährt. Bei der Deutschen Bahn kann man seinen Handy-Fahrschein selbst entwerten und wird nicht mehr vom Schaffner belangt.

Internationale Fachmagazine schreiben von "Trains with brains". Digitalisierung sei der Schlüssel zu emissionsfreiem Verkehr, wirbt die Bahnindustrie. Doch vom flächendeckenden Einsatz ist die Branche noch weit entfernt. Und von den wesentlichen Neuerungen bekommen Fahrgäste wenig mit.

Die Aggressionserkennung hat Siemens nun mit 23 neuen Zügen an den ersten Kunden verkauft. In drei Jahren will die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft (Odeg) die Züge auf mehreren Regionalbahnlinien in Berlin und Brandenburg fahren lassen. Sie hätte die Züge auch ohne das neue System gekauft, sagt ...

