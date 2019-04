Der Handelskrieg mit den USA, die Konjunkturschwäche und der Strukturwandel belasten den Arbeitsmarkt in China. In der Statistik ist davon nichts zu sehen. Doch jenseits der offiziellen Zahlen gibt es Warnsignale.

Wer wissen will, wie es um den Arbeitsmarkt eines Landes bestellt ist, blickt gewöhnlich in die Statistik. Nicht so in China. Dort liest sich die Arbeitsmarktstatistik wie ein Märchen aus Tausendundeiner Nacht. Seit fast zwei Jahrzehnten ist der Anteil der Arbeitslosen an der Erwerbsbevölkerung nahezu unverändert. Konjunkturschwankungen, Finanzkrise, Strukturwandel? Alles kein Thema. Zwischen 2002 und 2017 stieg die offizielle Arbeitslosenquote in China nie über 4,3 Prozent, fiel nie unter 3,9 Prozent. Aktuell liegt sie mit 3,8 Prozent sogar knapp darunter - obwohl der Konjunkturmotor in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt stottert.

Die Arbeitsmarktstatistik, sagt Max Zenglein, Ökonom am Berliner Merics-Institut, "ist vermutlich eine der schlechtesten Statistiken, die es in China gibt". Vermutlich weil sie politisch so brisant ist. Nichts fürchtet die Regierung in Peking so sehr wie eine Krise am Arbeitsmarkt, die soziale Unruhen nach sich ziehen und die Macht der kommunistischen Partei gefährden könnte.

Die rosigen Zahlen der Statistik sind daher auch eine Art Beruhigungspille für die Öffentlichkeit. Ihre Verabreichung scheint gerade jetzt wichtig, da besonders Chinas Exporteuren wegen des Handelsstreits mit den USA der Wind ins Gesicht bläst. Außerdem belastet der schwierige Strukturwandel des Landes von der Industrie- zur Hightech-Nation die Beschäftigung. Spitzt sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt zu, könnte es eng werden für Chinas Machthaber.

Lückenhafte Erfassung

Dass die offizielle Arbeitslosenquote unter Experten kaum Beachtung findet, hat aber auch damit zu tun, dass sie nur einen kleinen Teil des Arbeitsmarktes erfasst: Gezählt wird nur die Arbeitslosigkeit der städtischen Bevölkerung. Das liegt an Chinas Einwohnermeldesystem, dem sogenannten Hukou: Wer in einer Stadt geboren ist, wird gleichsam als Arbeiter (Stadtbürger) registriert. Und wer auf dem Lande geboren ist, als Bauer.

Das Ergebnis: Hunderte Millionen Bauern, die ihre Heimat verlassen haben, um als Wanderarbeiter in den Städten Geld zu verdienen, werden nicht korrekt erfasst. Das betrifft Fabrikarbeiter ebenso wie Chinesen vom Land, ...

