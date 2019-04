VW dreht im Zuge seines Sparprogramms jeden Cent um. Mitarbeiter dürfen nur noch in Ausnahmefällen in Farbe drucken. VW spricht von einem "enormen Sparpotenzial".

Der Autobauer Volkswagen rückt aus Sparsamkeit den eigenen Farbdruckern zu Leibe: Von April an sollen Farbausdrucke in den Werken Wolfsburg, Kassel, Salzgitter, Emden und Braunschweig sowie im Nutzfahrzeugwerk in Hannover auf "das notwendige Maß reduziert" werden.

Neue Farbdrucker würden nicht mehr beschafft, bei vorhandenen Geräten werde die Farboption abgeschaltet, geht aus einer internen Mail an die VW-Mitarbeiter hervor, die der ...

