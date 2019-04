Eine regional begrenzte Klimapolitik durch CO2-Steuern und Emissionshandel hilft der Umwelt nicht. Stattdessen bedroht sie unseren Lebensstandard.

Der Emissionshandel ist out, und CO2-Steuern müssen her. So fordern es immer mehr Klimawissenschaftler. Ist diese Forderung wirklich weise?

Ein Emissionshandel hat den Vorteil, dass man die Mengen sicher beschränken kann, weil der Gesamtausstoß an CO2 für die Welt gedeckelt ist. Der Preis für CO2 selbst ergibt sich endogen. Da er weltweit einheitlich ist, sorgt er für eine bestmögliche Koordination der Vermeidungsanstrengungen aller Länder.

Den Koordinationsvorteil des einheitlichen Preises hat auch die einheitliche CO2-Steuer, denn die Steuer ist ja ein Preis. Als zusätzlicher Vorteil der Steuer wird häufig angegeben, dass einerseits überhaupt ein wirksamer CO2-Preis zustande kommt - beim europäischen Emissionshandel lag der Preis lange Zeit in der Nähe von null - und andererseits der Preisanstieg nicht so exorbitant sein kann, dass die Wirtschaft stranguliert wird.

Der Nachteil der Steuerlösung liegt indes in der Möglichkeit, dass die Wirkung verpufft. Wenn die Ressourcenanbieter sich nicht beeindrucken lassen und angesichts der riesigen Spannen zwischen den Marktpreisen für Brennstoffe und den Abbaukosten einfach nur weiter das aus der Erde herausholen, was sie ohnehin vorhatten, drückt die Steuer nur den Weltmarktpreis, und zwar so stark, dass die Verbraucher trotz der Steuer nicht mehr zahlen als vorher. Und weil sie nicht mehr zahlen, drosseln sie ihren Verbrauch nicht. Was extrahiert wird, wird verbrannt und geht in die Luft. Klimavorteil null.

Unklare Wirkungen

Ja, es kann bei der Steuer ...

