Uber hat seinen Börsenprospekt vorgelegt. Kein Wort taucht darin öfter auf als "Plattform". Kein Wunder: Das Vermitteln von Diensten oder Waren steht hoch im Kurs. Welche Aktien lohnen - und warum Uber nicht dazugehört.

Seinen Onlineshop zu starten war für Benjamin Riemer kein Problem, als er sich im vergangenen Jahr selbstständig machte. Er mietete sich einfach die fertige Software, musste den Shop lediglich nach seinen Vorstellungen designen. Der 31-Jährige hatte zuvor als Berater gearbeitet. Jetzt verkauft er über sein Modelabel RSPWND Kleidung für Gamer: Sweatshirts, Jogginghosen, Jacken. Er verlässt sich mit seinem Onlineshop auf das Softwareunternehmen Shopify. 30 Dollar zahlt er im Monat dafür, "dass ich mir keine Sorgen um die Technik machen muss". Denn egal, ob in den nächsten Jahren Massen an Gamern seinen Onlineshop stürmen oder sie statt am PC nur noch über ihr Smartphone die Waren bei ihm bestellen wollen - Shopify wächst mit Riemers Anforderungen mit.

Mehr als 820.000 Händler weltweit nutzen Shopify für ihren Onlineshop. Darunter sind Konsumgütergigant Unilever und die Selfmade-Milliardärin Kylie Jenner mit ihrer Kosmetikmarke Kylie. Zwar macht das Unternehmen, das der Deutsche Tobias Lütke 2006 in Kanada gründete, noch keinen Gewinn. Doch der Wert der Aktie vervierfachte sich seit Anfang 2017. Anleger setzen darauf, dass Shopify für Onlinehändler unersetzbar wird - ähnlich wie bereits Amazon.

Der Grund: Shopify ist ein Plattform-Unternehmen. Es liefert Händlern wie Benjamin Riemer einen vorgefertigten Onlineshop. Dazu Softwarefunktionen, mit deren Hilfe sie ihre Waren auf anderen Marktplätzen wie Amazon oder Ebay verkaufen können. Versandunternehmen wie DHL wiederum können über einen Shopify-App-Store eigene Dienstleistungen an Händler wie Riemer verkaufen. Über die DHL-App kann Riemer Versand und Sendungsverfolgung für die Kunden in seinen Shop integrieren.

Plattformen agieren als Vermittler zwischen Parteien. Ein Geschäftsmodell, "das Menschen, Unternehmen und Ressourcen mittels Technologie zu einem interaktiven Ökosystem verbindet", schreibt der Wissenschaftler Geoffrey Parker mit Kollegen in seinem Buch "Die Plattform-Revolution". Mit Apple, Microsoft, Amazon und Alphabet agieren vier der fünf wertvollsten börsennotierten Konzerne weltweit als Plattform. Und auch das drittwertvollste Start-up der Welt: Der Fahrdienst Uber.

Im Mai will er in den USA an die Börse gehen. Und legt viel Wert darauf, sich den Anlegern als innovatives Plattform-Unternehmen zu verkaufen. 732 Mal taucht das Wort Plattform im Börsenprospekt auf. Nur die Wörter Aktie und Unternehmen kommen noch häufiger vor.

Binnen drei Jahren verdoppelt

Anfang 2016 konnten die Forscher Peter Evans und Annabelle Gawer erstmals 180 Plattform-Unternehmen weltweit identifizieren, börsennotierte Konzerne und Start-ups wie Airbnb und Uber. Deren Marktwert bezifferten sie vor drei Jahren auf gut vier Billionen Dollar. Ende 2018 dann zählte Berater KPMG bereits 226 Plattform-Unternehmen im Wert von über sieben Billionen Dollar. Zum Vergleich: Die über 1600 Aktien im Weltindex MSCI World bringen es gemeinsam auf rund 40 Billionen Dollar.

Die deutschen Plattform-Experten Hamidreza Hosseini und Holger Schmidt berechnen seit Juni 2016 ihren eigenen Plattform-Index, der die Kursentwicklung von 15 Plattform-Unternehmen abbildet. Seit Juni 2016 schnitten die deutlich besser ab als die 30 Aktien im Dax. Die Plattform-Aktien brachten Anlegern bis Anfang April 106 Prozent Kursgewinn, der Dax schaffte im gleichen Zeitraum nur 18 Prozent (siehe Grafik unten).

"Als wir den Index 2016 ins Leben gerufen haben, hatten viele Plattform-Konzerne ihren Siegeszug ja längst angetreten", sagt Holger Schmidt. "Aber sie sind weiter überdurchschnittlich erfolgreich, weil sie ihre Plattform-Geschäftsmodelle weiterentwickeln. In den Index nehmen wir nur solche Unternehmen auf, die eine Plattform der dritten Generation betreiben."

Die erste Generation waren Marktplätze, die Konzepte aus der Offlinewelt ins Internet übertrugen - Ebay zum Beispiel. Ab 2006, so Hosseini, folgte die zweite Generation der Plattformen. Sie setzt darauf, dass Anbieter und Kunden interagieren, um Ressourcen oder bestimmte Fähigkeiten digital zu teilen. Bekannte Beispiele sind Lieferheld oder Twitter. Diese Plattformen profitierten von Beginn an vom Netzwerkeffekt - ihre Unternehmen wurden mit wachsender Nutzerzahl für andere Marktteilnehmer wie Werbekunden attraktiver. "Netzwerkeffekte sorgen für einen Anstieg sowohl der Wertschöpfung als auch der Gewinnspanne", schreibt Geoffrey Parker in seinem Buch. "Aus diesem Grund besitzen Unternehmen mit Netzwerkeffekten manchmal den zehnfachen Wert von Firmen mit vergleichbaren Umsätzen, denen Netzwerkeffekte fehlen."

