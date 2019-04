Zentralbankchef Jordan sieht keine Gefahr, dass die Schweizer Wirtschaft überhitzen könnte. Die SNB fährt seit Jahren eine extrem lockere Geldpolitik.

Die Schweizer Notenbank hält noch niedrigere Negativzinsen für möglich. Im Moment gebe es zwar keinen Grund für eine andere Geldpolitik, sagte Zentralbankchef Thomas Jordan am Wochenende am Rande der IWF-Frühjahrestagung in Washington. ...

