Das Jahr 2019 ist für General Electric bislang überaus gut verlaufen, zumindest an der Börse. Die Aktie des seit längerem strauchelnden US-Mischkonzerns hat nach einem monatelangen Niedergang wieder ordentlich zugelegt. Vom absoluten Tiefpunkt bei 5,69 Euro noch im Dezember ging es mit GE hinauf auf bis zu 9,16 Euro am vorvergangenen Donnerstag, ein Plus von gut 60 Prozent. In der zurückliegenden Börsenwoche jedoch kam es zum Rücksetzer, auch am Freitag ging es bei General Electric weiter zurück ... (Achim Graf)

