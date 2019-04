Fahrdienst Uber peilt eine Bewertung von 100 Milliarden Dollar an der Wall Street an. Doch das schwache Debüt des Konkurrenten Lyft dämpft die Euphorie.

Den Bewohnern von 1455 Market Street steht ein großer Wandel bevor. Das gilt für die Mitarbeiter in der Uber-Zentrale in Downtown San Francisco ebenso wie für die Menschen in direkter Umgebung. Das große Bürogebäude des Fahrdienst-Vermittlers grenzt an die Arme-Leute-Gegend Tenderloin.

Wenn die Uber-Mitarbeiter nach dem IPO der Plattform vermutlich im November erstmals Firmenanteile verkaufen können, werden zig Neu-Millionäre Leben und Wohnen noch teurer machen, als es ohnehin schon ist.

Uber will alles in den Schatten stellen. Der aktuell mit etwa 74 Milliarden Dollar bewertete Mobilitätsanbieter peilt laut S-1-Filing eine Marktkapitalisierung von 100 Milliarden an. Damit könnte das Start-up selbst das bombastische Wall-Street-Debüt der Alibaba Group von 2014 übertreffen. Die Erfolgsaussichten sind gut, analysiert Holger Mueller von Constellation Research. "Die Zinsen sind niedrig, die Wirtschaft stabil", sagt der Industriebeobachter. "Tech-Start-ups sind eine gute Anlage."

Run auf Einhörner geht vorerst weiter

Der Run der Einhörner, wie Experten Technologiefirmen mit einer Bewertung von über einer Milliarde Dollar nennen, Richtung Wall Street geht vorerst weiter - doch die große Euphorie ist vorbei. Lyft kehrte das rosa Konfetti vom Börsenstart schnell auf. Nach einem kurzen Hoch beim Start vor zwei Wochen sank der Kurs des Fahrtenvermittlers um bis zu 20 Prozent unter den Ausgabewert von 72 Dollar, obwohl der Börsengang mehrfach überzeichnet war.

Das schwache Debüt von Lyft werde sowohl den IPO von Uber als auch den des Bildernetzwerks Pinterest beeinflussen, schätzt Brian Hamilton, Gründer der Datenfirma Sageworks. Uber warnte im Schreiben an die Börsenaufsicht, angesichts steigender Kosten werde es "womöglich" nie dazu reichen, in die schwarzen Zahlen zu kommen. Anleger müssten eben auf die "langfristige Fähigkeit" der Firma wetten, irgendwann profitabel zu ...

