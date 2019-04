Wenn der eine oder andere Assetmanager schon mit dem Gedanken kokettiert hatte, dass sich der Handelsstreit der USA mit den Europäern in Wohlgefallen aufgelöst hat, so wurde er in dieser Woche eines Besseren belehrt.

Der Handelsstreit zwischen den USA und der Europäischen Union wurde neu entfacht und hat in der vergangenen Woche die Aktienmärkte temporär belastet - auch wenn ein freundlicher Unterton weiterhin vorherrschte. Dabei geht es um Exporte von der EU in die Vereinigten Staaten im Gegenwert ... (Gerhard Rosenbauer)

