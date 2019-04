Nach dem Sturz von Langzeitherrscher Omar al-Baschir herrscht im Sudan noch immer Chaos. Ein Machtkampf droht zwischen den Zivilisten und dem Militär.

Nach dem als "Revolution am Nil" bezeichneten Umsturz im Sudan ist noch nicht klar, wer dort künftig wirklich die Macht haben wird. Die Führung der Streitkräfte hat Langzeitherrscher Omar al-Baschir abgesetzt und kontrolliert den Sicherheitsapparat. Das Militär scheint jedoch unsicher, wie es politisch weitergehen soll.

Die Demonstranten und die Opposition hingegen sind aufgrund ihrer bisherigen Erfolge zuversichtlich. Sie fordern eine zivile Regierung, in der die alten Schergen nichts mehr zu sagen haben. Die Proteste am Wochenende in dem Land im Nordosten Afrikas fanden in ausgelassener, aber entschlossener Stimmung statt. "Die Revolution hat erst begonnen", skandierten Demonstranten.

Doch in den Reihen der Opposition zeigten sich erstmals Risse: Teile der etablierten Oppositionsparteien schienen gewillt, sich mit dem Militär zu arrangieren. Die Demonstranten und die treibende Kraft hinter den Protesten, das Gewerkschaftsbündnis SPA, wollen hingegen weiter eine rein zivile Regierung.

Die Militärführung wiederum hat klargemacht, dass sie die für die Sicherheit entscheidenden Ressorts - das Innen- und Verteidigungsministerium - nicht an Zivilisten übergeben will. "Wir werden unsere Sitzblockade nicht aufgeben, weil wir der Militärführung, die Teil des bisherigen Regimes war, nicht trauen", sagt Demonstrant Ibrahim Adam (29) vor dem Militärhauptquartier in Khartum.

Noch ist unklar, ob sich alle Hoffnungen der Demonstranten erfüllen ...

