Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.PS4: Phoenix Solar am 14.4. -15,38%, Volumen 0% normaler Tage , PF8: European Lithium am 14.4. -5,33%, Volumen 52% normaler Tage , TCG: Thomas Cook Group am 14.4. -4,55%, Volumen 77% normaler Tage , DRW3: Drägerwerk am 14.4. 5,19%, Volumen 437% normaler Tage , AFX: Carl Zeiss Meditec am 14.4. 6,58%, Volumen 272% normaler Tage , SWUT: SW Umwelttechnik am 14.4. 11,80%, Volumen 357% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. SW Umwelttechnik SWUT 18.000 11.80% Carl Zeiss Meditec AFX 76.100 6.58% Drägerwerk DRW3 45.380 5.19% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...