Übernahme-Abenteuer sind oft schwere Bürden für die Bilanz. Die Abschreibungen auf den Goodwill können geradewegs in die roten Zahlen führen. Selbst Starinvestoren sind bei den Rechenspielen nicht vor Pleiten gefeit.

Das weltweite Geschäft mit Unternehmensübernahmen boomt seit Jahren. Befeuert von Niedrigzins, den Anlagenotstand der Anleger und dem mangelhaften Willen vieler Manager, operativ die Geschäfte zu entwickeln, hat sich 2018 das globale Volumen an Fusionen und Übernahmen zu Rekorden aufgeschwungen. Mehr als 45.000 Deals wurden im vergangenen Jahr nach einer Erhebung von Jones Day ankündigt mit einem Volumen von 3900 Milliarden Dollar. 2017 lag das Volumen noch bei 3400 Milliarden Dollar bei gut 42.000 Fusionsabsichten. Nur einmal in den vergangenen 20 Jahren lag das Volumen an sogenannten Mergers&Acquisitions (M&A) höher. 2007, im Jahr vor dem Lehman-Crash, kündigten Unternehmen Übernahmen im Wert von 4800 Milliarden Dollar an.

Höhere Schulden, luftiges Vermögen

Das alles schlägt sich in den Bilanzen nieder. In höheren Schulden und höherer Aufnahme an Kapital auf der einen Seite und in Maschinen, Patenten, Lizenzen etwa auf der anderen Seite der Bilanz, der Vermögensseite. Da aber Manager bei Übernahmen häufig Aufschläge auf den aktuellen Wert der neuen Tochter zahlen, gibt es eine Lücke, den sogenannten Goodwill. Auch dieser wird als eigene Vermögensposition in die Bilanz gebucht.

Das Problem: Anders als etwa den Fuhrpark oder eine Immobilie kann ein Unternehmen den Goodwill nicht eigenständig verkaufen. "Anleger sollten deshalb solche Goodwill-Positionen bei der Analyse eigentlich sofort vom Eigenkapital abziehen, denn sie haben einen zweifelhaften Wert und vermindern zudem die Vergleichbarkeit", sagt Gerrit Brösel, Professor für Betriebswirtschaftslehre an der Fernuni Hagen und Experte für Wirtschaftsprüfung.

Abwertung auf ein Phantom

Um Sicherheit in die Position Goodwill zu bringen, sollten Unternehmen spätestens dann den Posten abwerten, wenn es geschäftliche Schwierigkeiten bei dem einst teuer gekauften Unternehmen gibt. Das ist oft nicht der Fall, manchmal kommen Abschreibungen auf den Goodwill sogar absurd spät. Die Credit Suisse etwa ...

