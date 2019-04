Am Frankfurter Flughafen sind die Passagierzahlen im ersten Quartal nicht mehr so schnell gewachsen wie zuletzt. Im erstenQuartal nutzten 14,8 Millionen Passagiere das größte deutsche Drehkreuz. Das war zum Vorjahreszeitraum ein Plus von 2,5 Prozent. Im Gesamtjahr 2018 hatte das Wachstum 7,8 Prozent betragen. Allerdings zeichnet sich ab, dass der Flughafen an seiner Kapazitätsgrenze arbeitet. Die Zahl der Starts und Landungen kletterte im Quartal um 3 Prozent. Wegen der schwä. ...

