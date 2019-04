Letzte Woche markierte die mit einem Volumen von rund EUR 17 Mrd. geringste Emissionstätigkeit in diesem Jahr. Jeweils ein gutes Drittel begaben Corporate (38 %) und Financial (35 %) Emittenten. Sekundärmarktseitig spiegelt sich dies in weiter engeren Risikoprämien über die von uns verfolgten EUR Credit-Benchmarkindizes wider. Ratings: S&P erhöhte am Freitag alle Ratings desnUS Chemieunternehmens Celanese US Holdings LLC. Damit steigt das Emittentenrating um eine Stufe auf BBB (stabiler Ausblick). Gründe hierfür sind u.a. eine merkliche operative Verbesserung 2018 gegenüber 2017 sowie die Erwartung einer hohen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...