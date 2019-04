Weiter in der Aufwärtsbewegung verblieben die europäischen Börsen zum Wochenausklang. Positive Impulse kamen von der Industrieproduktion in der Eurozone, die zwar abgenommen hatte, aber nicht in dem von vielen erwarteten Ausmaß. Der EuroStoxx 50 erreichte im Verlauf des Tages den Jahreshöchststand und ging 0,4% befestigt aus dem Handel, auch die anderen Indices schlossen den Tag mit Zuwächsen, mit Ausnahme der Schweizer Börse, wo nach dem am Dienstag erreichten Rekordhoch weiter die Gewinnmitnahmen dominieren. Die Banken profitierten von den starken Quartalszahlen von JPMorgan, auf den ersten drei Plätzen im EuroStoxx befanden sich Societe Generale , ING und BNP Paribas, allesamt mit Zuwächsen von rund 4,0%. In London büßte das ...

