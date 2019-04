In der Pharmabranche schlägt ein Thema noch immer hohe Wellen: die europäische Fälschungsschutzrichtlinie (2011/62/EU), die seit 9. Februar 2019 verbindlich in Kraft trat. Bei Pharmaherstellern sind für die Umsetzung Track-&-Trace-Systeme wie TQS von Wipotec-OCS gefragt. Um die Prozesssicherheit der Anlagen bei Formatwechseln zu erhöhen, sind hier Positionsanzeigen des Typs AP05 verbaut.Die Einführung und der Startzeitpunkt der neuen Fälschungsschutzrichtlinie sind bereits seit 2016 bekannt, jedoch kam erst in den letzten Monaten vor Inkrafttreten Zug in den Markt für entsprechende Track & Trace-Systeme. ...

