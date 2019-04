Der Tiefbauspezialist Bauer (ISIN: DE0005168108) will für das Jahr 2018 eine Dividende in Höhe von 0,10 Euro ausschütten. Damit bleibt die Dividende unverändert. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 19,28 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0,52 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 27. Juni 2019 statt. Bauer hat im Geschäftsjahr 2018 eine Gesamtkonzernleistung von 1,69 Mrd. Euro erzielt. Dies ist ein ...

